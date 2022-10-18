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АНАЛІТИКА

Зміни в Prozorro. Основною процедурою держзакупівель стали відкриті торги з особливостями

17:19 18.10.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив постанову №1178 про особливості здійснення публічних закупівель на час воєнного стану, згідно з якою основною процедурою в Prozorro стали "відкриті торги з особливостями". Про це повідомило держпідприємство "Прозорро" у Facebook.

"Кабмін максимально адаптував процедури закупівель під нові реалії: скоротив строки тендерів, зняв зайві обмеження, але водночас забезпечив максимальну прозорість процедур і можливість захищати свої права на тендерах", - заявило підприємство.

Завдяки скороченню строків провести повноцінний тендер у Prozorro тепер можна удвічі швидше, ніж раніше.

Тендери можуть відбуватися, навіть якщо прийшов тільки один учасник (раніше потрібно було не менше двох).

Скасовується обмеження в 10% під час підняття ціни за одиницю в разі обґрунтованого коливання цін на ринку.

Для закупівель товарів і послуг відкриті торги з особливостями необхідно буде проводити від 100 000 грн, для послуг з поточного ремонту - 200 000 грн, робіт - 1,5 млн грн.

Також постанова зняла обмеження щодо максимальної суми закупівлі в каталогах Prozorro Market. Замовники зможуть у необмеженій кількості купувати типові товари (пальне, електроенергію, їстівні продукти, ліки та медвироби тощо) за принципом електронного магазину або використовуючи запит цінових пропозицій. Такий крок зменшить адміністративне навантаження на закупників, заявили у Prozorro.

Замовникам дається широкий перелік підстав для укладання прямих договорів щодо задоволення нагальних та оборонних потреб. У такому разі достатньо буде прозвітувати про укладений договір (від 50 000 грн) у системі Prozorro. Чутливу інформацію про місце постачання чи місцеперебування замовника та постачальника можна буде приховати.

Також нова постанова накладає заборону на купівлю товарів з Росії та Білорусі, як і укладання контрактів з компаніями, які мають бенефіціарів із цих країн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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