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АНАЛІТИКА

Відповідь США не залежатиме від масштабів використання російської ядерної зброї, - Салліван

 

Сполучені Штати планують відповісти РФ на використання ядерної зброї незалежно від того, яку форму матиме це порушення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі SNN радник з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Ведуча Дани Беш запитала його про те, чи буде відповідь США різниться у випадку використання Росією лише тактичної ядерної зброї, або проведення широкомасштабної ядерної атаки.

"Використання ядерної зброї на полі бою в Україні - це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, і ми не будемо нарізати салямі (діяти поступово)", - відповів Салліван.

"Думка про те, що якось існують відмінності у її (ядерної зброї) використанні, я вважаю, є небезпечною ідеєю",- додав він.

"Ми вважаємо, що Сполучені Штати зобов'язані, працюючи з нашими союзниками і партнерами по НАТО, а також із іншими відповідальними країнами в усьому світі, включаючи Китай та Індію, надіслати дуже чітке і рішуче повідомлення Росії, що вони не повинні розглядати можливість використання ядерної зброї в цьому конфлікті", - резюмував Салліван.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що поріг застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, вважається високим, але, якщо Москва на це все ж таки зважиться, це стане "останньою помилкою".

Також нагадаємо, що 17 жовтня починаються військові навчання Північноатлантичного альянсу з ядерного стримування Steadfast Noon.
Ключові теги: США, Росія
 

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