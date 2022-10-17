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АНАЛІТИКА

У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ

09:31 17.10.2022 |

Політика

У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ

 

Співвідношення втрат українських захисників та російських окупантів складає близько 1 до 6,5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр у Facebook.

Як заявляє Маляр, за словами командувача ОК "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука, критична межа співвідношення втрат - 1 до 8. Він зазначив, що після цього російська армія буде психологічно "сипатись".

Ковальчук також додав, що окупанти вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись ще не час.

"Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - написала Маляр.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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