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У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ
09:31 17.10.2022 |
Співвідношення втрат українських захисників та російських окупантів складає близько 1 до 6,5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр у Facebook.
Як заявляє Маляр, за словами командувача ОК "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука, критична межа співвідношення втрат - 1 до 8. Він зазначив, що після цього російська армія буде психологічно "сипатись".
Ковальчук також додав, що окупанти вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись ще не час.
"Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - написала Маляр.
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