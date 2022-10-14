Захід будує нову систему ППО в Україні. Що це і як буде працювати?

Олег Черниш, Павло Аксьонов / BBC News

Російські удари по критично важливих об'єктах української інфраструктури змінили плани Заходу щодо постачання озброєнь в Україну. На перший план вийшли системи протиповітряної оборони.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі та міністр оборони Ллойд Остін провели пресконференцію у Брюсселі, де 12 жовтня зустрічалися союзники України у форматі "Рамштайн", і оголосили після її закінчення, що в Україні створюватиметься нова система протиповітряної оборони.

Марк Міллі сказав, що ППО, яка буде побудована в Україні зусиллями західних країн, буде ешелонованою і допоможе обороняти з повітря важливі об'єкти, але які саме він не уточнив.

"Що, на нашу думку, може бути їй (Україні) надано, так це інтегрована система протиповітряної оборони... Це системи малої дальності та малої висотності, потім середньовисотні середньої дальності, і, нарешті, дальні та висотні системи. І суміш усіх цих систем перешкоджатиме доступу в український повітряний простір російським літакам, вертольотам та ракетам", - сказав він.

Те, що на Заході заговорили не просто про постачання зенітно-ракетних комплексів, як було досі, а про будівництво цілої системи, важливо, тому що іноземні ЗРК слабко інтегруються в ту ППО, яка вже існує в країні, а включені в єдиний контур, вони діятимуть набагато ефективніше.

При цьому, як сказав генерал, хоч би які системи були в результаті поставлені Україні, вони будуть об'єднані в один контур, в якому буде забезпечено обмін інформацією.

"Завдання буде полягати в тому, щоб зібрати їх разом, розгорнути, навчити, тому що кожна з цих систем відрізняється, переконатися, що вони можуть бути з'єднані з командними системами та системами зв'язку, переконатися, що радари можуть обмінюватися даними один з одним, щоб вони могли виявляти цілі на зустрічних курсах. Тож це досить складно з технічної точки зору. Це можна досягти, і це те, чого ми прагнемо", - сказав він.

Ключове - процес поставок для Києва іноземних комплексів ППО вже розпочався і набирає обертів.

Україна отримала протиповітряну систему IRIS-T, якої більше немає ні у кого в світі. Вона має суттєво посилити захист українського неба

Перший і найкращий

"Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T з Німеччини вже тут", - повідомив вранці 12 жовтня міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Напередодні в німецькі ЗМІ просочилася інформація, що перший комплект цієї новітньої зброї вже перетнув кордон Польщі і України.

Шлях німецького IRIS-T до України зайняв майже 5 місяців. Ще на початку червня канцлер Олаф Шольц заявив про готовність поставити першу з 4 обіцяних систем ЗРК до України.

Слід зауважити, що ця система є новітньою і фактично отримає "бойове хрещення" лише на українській війні. Комплекс, який надійшов Києву, спочатку виготовлявся для Єгипту, повідомляє німецька преса.

"Він настільки новий, що ми одні з перших, хто бере його собі на озброєння, тому що в країнах НАТО і навіть в самій Німеччині його нема на озброєнні", - пояснює представник зенітно-ракетних військ з командування Повітряних сил України Денис Смажний.

Передана Києву система IRIS-T SLM - це високомобільний, всюдихідний комплекс середньої дальності. Він забезпечує захист об'єкта на 360 градусів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотників.

Цей засіб ППО має дальність дії - 40 км і висотність - до 20 км. Якщо взяти до уваги, що пускова установка може перебувати на відстані 20 км від центру керування, то фактично одна батарея (три пускові установки) цих ЗРК може захистити 100 км фронту чи велике місто.

В українському командуванні Повітряних сил називають цю систему "на голову вищою" за усі наявні ЗРК.

Основний бонус - дуже чутливий радар, який може без проблем засікати російські крилаті ракети, що летять на низькій висоті і маневрують.

Одна батарея IRIS-T може одночасно вразити 24 цілі.

Крім того, з переваг - можливість одночасно знищувати декілька цілей. Одна пускова установка випускає 8 ракет, відповідно, батарея з трьох IRIS-T, яку вже передали ЗСУ, зможе одночасно вразити 24 цілі.

Загалом Німеччина обіцяє надати Україні 4 системи IRIS-T. Одна вже прибула до адресата, три інші ще треба виготовити. Тобто це завдання вже як мінімум наступного року.

Важливо, що українські військові вже пройшли навчання в Німеччини для поводження з IRIS-T, а отже, система ППО може бути розгорнута в Україні і поставлена на бойове чергування в стислі терміни.

Універсальні NASAMS

Найближчим часом очікується прибуття до України і норвезько-американських ракетних комплексів NASAMS. Про готовність надати ЗСУ ці новітні установки повідомлялось також ще на початку літа.

Цей зенітно-ракетний комплекс - розробка двох світових гігантів оборонної промисловості: норвезької технологічної групи Kongsberg та американської компанії Raytheon.

Головне його призначення: збивати цілі на короткій та середній дистанції - у радіусі до 25-40 км залежно від модифікації.

Комплекси NASAMS зарекомендували себе як надійні і ефективні засоби для протиповітряної оборони

Розробляти комплекс почали в 1990-х роках, перше покоління NASAMS запустили в експлуатацію у 1998-му, після чого було ще два "апгрейди". Остання модернізація - ЗРК NASAMS III - в 2019 році.

За попередніми даними, Україна може найближчим часом отримати 2 батареї NASAMS. В кожній може бути по 9 пускових установок, кожна з яких одночасно випускає по 6 ракет. Тобто, один залп двох таких батарей може вразити відразу 108 цілей.

Але головне в цьому ЗРК - це ракета, яку він використовує. Мова про ракету AIM-120 AMRAAM класу "повітря-повітря" для винищувачів, яку переробили для запусків з землі.

Американські ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть використовуватися у винищувачах і в ЗРК NASAMS. Цей комплекс і ракети мають скоро надійти в Україну

Західні країни мають достатні запаси цих ракет і вже обіцяють їх постачання Києву.

Так, міністерство оборони Великої Британії вже оголосило про постачання ЗСУ партії цих ракет.

Крім того, ведуться роботи з модернізації AMRAAM для збільшення їх дальності до 120 км. Тобто, можна розраховувати, що і Повітряні сили колись отримають саме такі далекобійні засоби ураження.

Плюс - саме комплекс NASAMS давно і успішно використовується США та іншими країнами НАТО, зокрема, для захисту урядових будівель.

"Якщо IRIS-T тільки виходить на ринок і намагається себе зарекомендувати, то NASAMS - це вже авторитет, який напрацював багаж доказів своєї ефективності і надійності", - пояснює фахівець Денис Смажний, який до речі в складі делегації ЗСУ їздив до Німеччини і США для переговорів про постачання цих комплексів ППО.

Необхідна ланка

Важливий елемент для побудови сучасної системи протиповітряної і протиракетної оборони України - це необхідність отримання далекобійних зенітно-ракетних комплексів.

На це звернув увагу і президент Володимир Зеленський, виступаючи перед керівниками країн "Великої сімки" на екстреному засіданні 11 жовтня.

Він наголосив на важливості отримання зенітно-ракетних комплексів середнього і дальнього радіусу дії. "Це дозволить створити ешелоновану систему оборони", - пояснив він.

В зв'язку з цим Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона і голови уряду Італії Маріо Драгі з проханням надати зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. Це сучасна протиповітряна система, розроблена на початку 2000-х італійсько-французьким консорціумом Eurosam.

Зенітно-ракетний комплекс SAMP-T стоїть на озброєнні Італії і Франції

Цей ЗРК, пускова установка якого розміщується на вантажівці Renault, призначений для захисту від літаків противника і балістичних ракет. Дальність ураження - до 100 км.

"Ми дуже очікуємо постачання систем SAMP-T. Якщо це можливо, то вони потрібні вже найближчими місяцями", - наголосив Зеленський.

Ця система ППО в найновішій своїй модифікації може ефективно протидіяти крилатим та балістичним ракетам, а також безпілотникам за різних погодних умов.

SAMP-T може вражати 16 різних повітряних цілей з двох пускових установок у дуже високому темпі - за 10 секунд.

Щоправда, перспективи отримання саме цієї системи ППО поки що туманні. Ні Італія, ні Франція поки що не відповіли на прохання Зеленського.

Хоча Еммануель Макрон напередодні і заявив, що передасть Києву зенітно-ракетні комплекси, але місцеві ЗМІ дізналися, що мова йде про системи Crotale малого радіуса дії (дальність стрільби до 10 км), а не далекобійні засоби ураження.

Крім того, стало відомо, що Україна отримає достатньо стару, але тим менш надійну американську зенітно-ракетну систему HAWK. Вона була виведена з експлуатації у США ще в 1990-х, але досі перебуває на озброєнні багатьох країн.

Власне, одна з них, а саме Іспанія, і передасть Києву свої 4 системи. ЗРК HAWK може знищувати цілі на дальності до 50 км і висоті до 20 км.

Водночас під час "Рамштайну" голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі похапцем згадав про більш відомі на широкий загал засоби ППО - комплекси Patriot.

"У світі є й інші системи, які, знаєте, доступні. Багато країн мають Patriot".

Американський генерал Марк Міллі заявив про необхідність побудови інтегрованої системи ППО в Україні

Це американський ЗРК середнього і дальнього радіуса дії. Він був розроблений ще у 1980-х роках, але з того часу кілька разів модернізувався, і тепер, залежно від типу ракети, він здатний вражати цілі на відстані до 160 кілометрів та висоті до 24 км.

Ще рік тому українські високопосадовці, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Олексій Рєзніков публічно лобіювали постачання цього ЗРК до України. Однак, процес не рушив з місця.

Непублічно однією з причин називали дуже високу вартість комплексу і його складність в експлуатації.

Як справляється Україна?

"В нас є 10% від того, що нам потрібно", - заявив президент Зеленський 13 жовтня, говорячи про потреби української протиповітряної оборони.

Зараз Україна намагається розв'язувати цю проблему передусім старими радянськими зенітно-ракетними комплексами. В першу чергу, С-300 та "Бук-М1". Їм в допомогу йдуть західні і радянські переносні ЗРК, як, наприклад Stinger і "Игла", а також винищувальна авіація, яка є в гострому дефіциті.

Цей симбіоз ось уже 8 місяців стримує російську навалу. І в деяких випадках доволі успішно.

Зокрема, він призвів до того, що останніми місяцями російські літаки діють на тактичній, рідше - оперативній глибині української оборони, але стратегічно важливі об'єкти Росія вважає за краще атакувати крилатими ракетами, не ризикуючи життям своїх військових льотчиків.

Щодо протидії російським ракетам, то, наприклад, під час масованих атак 10-11 жовтня українська ППО збила, як заявлено публічно, близько 60 % ракет противника (65 зі 108).

Щоправда, ефективність ураження ракет засобами ППО залежить від характеристик ракети, зокрема від її швидкості та висоти польоту.

Найкраще українські військові справляються з крилатими ракетами "Калібр", Х-101 та X-555, а також авіаційними Х-59. Вони летять на дозвуковій швидкості - приблизно 750-850 кілометрів на годину.

Складніше збити протикорабельну ракету "Онікс", яка летить на швидкість у два махи, тобто приблизно 2,4 тисячі кілометрів на годину, або "Іскандер", чия швидкість вища за 7 тисяч кілометрів на годину.

Власне, представник зенітно-ракетних військ ЗСУ, підполковник Денис Смажний прямо каже, що від балістичних ракет, наприклад "Іскандер" і "Кинджал", не захистять навіть надані Україні IRIS-T і NASAMS.

Для запуску гіперзвукових ракет "Кінджал" Росія використовує винищувачі МіГ-31

Така ракета на відміну від крилатої, яка фактично летить паралельно поверхні землі, підіймається на дуже високу висоту і звідти майже вертикально падає з великою швидкістю на ціль. Отже вразити її в польоті не так і просто

"Не зможуть (захистити). Як сказав один експерт, балістична ракета вже падає і як ми можемо змусити впасти те, що вже падає?", - каже фахівець і зазначає, що найкращим захистом від балістики наразі є "бетон", тобто укриття.

Він також звертає увагу на суттєву різницю у вазі ракет IRIS-T (130 кг) і балістичних "Іскандерів", де тільки бойова частина важить до 700 кг.

Однак, нівелювати перевагу російських ракет може інтегрована система поєднання різних ЗРК. Це саме те, над чим зараз працює українська влада і її західні союзники.

Як поєднати радянську і західну зброю?

Про це зокрема публічно говорить і американський генерал Міллі.

"Що просить Україна і що може бути поставлено, то це інтегрована ракетна оборонна система. Вона не контролює весь повітряний простір України, але створена для того, щоб захистити пріоритетні цілі, які Україна має захищати", - зазначив він.

Мова власне йде про ешелоновану "трирівневу" систему протиповітряної і протиракетної оборони: ближнього, середнього та дальнього радіуса дії.

Але наразі Україна має певний "вінегрет" в побудові своєї системи ППО, де мають поєднатися 50-річні радянські системи і новітні західні. Чи зможуть вони функціонувати разом в одному контурі?

В командуванні Повітряних сил ЗСУ запевняють, що так.

"У кожного західного ЗРК є свій РЛС, плюс можливо буде працювати і подвійна система - наша радіолокаційна обстановка буде їм подаватися також", - каже ВВС речник командування Юрій Ігнат.

За його словами, буде працювати комбінована система виявлення цілей. Він наводить приклад вдалого поєднання західної і радянської авіації в Польщі і Румунії, де на озброєнні стоять і американські F-16 і F-15 та радянські МіГи.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що системи ППО IRIS-T та NASAMS можуть працювати разом і будуть пов'язані в єдину інформаційну мережу - це дозволить при фіксуванні мети одним комплексом збити його за допомогою іншого. Радянські системи, наприклад, "Бук" цього робити не можуть.

"Буде поступова інтеграція, ми не можемо відразу взяти і замінити всю систему, бо наша країна має дуже велику територію. Ми можемо посилити певні напрямки тим, що зараз нам дадуть".

Водночас Юрій Ігнат визнає, що в майбутньому радянські комплекси ППО мають бути повністю замінені західними. Зокрема, і тому, що до них закінчуються ракети.

"В подальшому радянські комплекси будуть йти в утіль. В них вже і боєкомплекти закінчуються і строки експлуатації. Тому будуть поступово замінюватися на нові IRIS-T, NASAMS і, можливо, Patriot", - прогнозує представник Повітряних сил.

Побудова ефективної системи протиповітряної оборони в Україні позбавить Росію її ключового козиря - ракетного терору, впевнений президент Зеленський.