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Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
12:40 14.10.2022 |
Сьогодні Збройні сили України мають безпрецедентну підтримку всього суспільства, яке об‘єдналося задля перемоги над агресором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка під час візиту до 79-їй десантно-штурмовій бригаді на Донбасі.
"Нічого важливішого за українську армію для українців не існує. Вони - наші захисники, вони - найкращі дипломати. І сьогодні український народ повністю підтримує армію, робить для неї все можливе", - заявив Порошенко.
Він також додав, що сьогодні Україна єдина. У країні немає поділу на владу і опозицію - у країні є єдність.
"День захисників і захисниць України 14 жовтня є системою ідентифікації для українців - свій або чужий. Чужий, якщо святкує імперське свято ворога, свято агресора 23 лютого. Справжні українці по всьому світу один одного вітають 14 жовтня. Сьогодні це свято всенародне. Синьо-жовте. Наше", - резюмував Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисників та захисниць. Це свято на честь воїнів, які саме зараз героїчно боронять нашу країну від російських окупантів на землі та в небі, глибоко в тилу ворога та на державних кордонах.
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