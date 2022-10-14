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Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем
09:27 14.10.2022 |
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України.
"Зима 22-го - вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу", - написав Залужний у телеграм-каналі.
Він зазначив, що "у жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії".
"А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу!", - підсумував головнокомандувач.
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