Фінансові новини
- |
- 14.10.22
- |
- 11:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України
09:23 14.10.2022 |
Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України.
"Ви б'єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці", - написав Зеленський у телеграм-каналі вранці у п'ятницю.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України
|РНБО оголосила тендер на розробку реєстру олігархів
|Іспанія планує надати Україні чотири системи ППО Hawk
|Боррель пригрозив російській армії «повним знищенням» у разі ядерного удару РФ по Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
|Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони
|Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін
|Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
|ЄІБ перерахував Україні ще EUR550 млн - Шмигаль
|В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS, - Резніков
Бізнес
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
|Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ
|Dimensity 9000+ випередила Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Snapdragon 870 виявилася швидше за Snapdragon 888 у новому рейтингу Master Lu