Фінансові новини
- |
- 13.10.22
- |
- 23:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
РНБО оголосила тендер на розробку реєстру олігархів
19:20 13.10.2022 |
Апарат Ради національної безпеки і оборони на початку жовтня оголосив тендер на розробку реєстру олігархів за 2,9 млн грн, повідомляється в системі Prozorro.
Послуги з розробки програмного забезпечення хочуть придбати за спрощеною процедурою відповідно до постанови №169 (закупівлі для забезпечення потреб в умовах воєнного стану).
Аукціон відбудеться 17 жовтня, а сам реєстр має бути готовим не пізніше 21 листопада.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія планує надати Україні чотири системи ППО Hawk
|Боррель пригрозив російській армії «повним знищенням» у разі ядерного удару РФ по Україні
|ПАРЄ визнала російський режим терористичним
|Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін
|Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
|ЄІБ перерахував Україні ще EUR550 млн - Шмигаль
|В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS, - Резніков
|Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини - ЗМІ
|Залякування не працює. Путін не розуміє, що робити з новою реальністю
Бізнес
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ
|Dimensity 9000+ випередила Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Snapdragon 870 виявилася швидше за Snapdragon 888 у новому рейтингу Master Lu
|BMW Z4 дебютував з оновленим екстер'єром
|Великих депресій більше не буде. За що дослідники економічної кризи отримали Нобеля
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)