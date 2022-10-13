РНБО оголосила тендер на розробку реєстру олігархів

Апарат Ради національної безпеки і оборони на початку жовтня оголосив тендер на розробку реєстру олігархів за 2,9 млн грн, повідомляється в системі Prozorro.

Послуги з розробки програмного забезпечення хочуть придбати за спрощеною процедурою відповідно до постанови №169 (закупівлі для забезпечення потреб в умовах воєнного стану).

Аукціон відбудеться 17 жовтня, а сам реєстр має бути готовим не пізніше 21 листопада.