Іспанія планує надати Україні чотири системи ППО Hawk

Іспанія планує надати Україні чотири зі своїх систем протиповітряної оборони Hawk.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після засідання міністрів оборони Альянсу.

"Союзники у НАТО надають Україні передові системи, у тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку. І я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення протиповітряної оборони України - на додачу до того, що союзники надали протягом останніх днів. Дякую союзникам за вагомі внески, і закликаю й надалі посилювати підтримку", - сказав генсек НАТО.

Також Столтенберг оголосив, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру.

Як передає "Європейська правда", таке Столтенберг заявив за

У комюніке Міноборони Іспанії про зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим не згадується про системи Hawk. Водночас, зазначається, що міністерка Маргарита Роблес запропонувала українській стороні різні можливості для підготовки військових - як у двосторонньому форматі, так і місії ЄС, створення якої розпочинається. Серед вже існуючих двосторонніх проєктів згадується навчання українських військових у Сарагосі на протиповітряних ракетних системах Aspide.