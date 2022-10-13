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Боррель пригрозив російській армії «повним знищенням» у разі ядерного удару РФ по Україні
18:00 13.10.2022 |
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що відповідь Заходу на потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору.
Про це Боррель сказав, виступаючи у четвер у Брюгге, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну, він не може дозволити собі блеф. Має бути чітко зрозуміло: люди, що підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена", - сказав Боррель.
За його словами, "це серйозний момент в історії, і ми повинні показати нашу єдність, міць і повну рішучість".
Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що Франція не буде застосовувати ядерну зброю проти Росії, якщо та завдасть ядерного удару по Україні.
Раніше ЗМІ повідомили, що ядерний удар Росії найбільш імовірно, викличе "фізичну відповідь" союзників Києва і - потенційно - Північноатлантичного альянсу.
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