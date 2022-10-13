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АНАЛІТИКА

ПАРЄ визнала російський режим терористичним

 

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюція була ухвалена одностайно, за неї проголосували 99 депутатів, присутніх у залі, один утримався.

На осінній сесії ПАРЄ, яка триває у Страсбурзі, у четвер був представлений документ під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України".

У ньому вказується, що "ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці".

До резолюції була внесена поправка, яка пропонувала "оголосити Російську Федерацію терористичним режимом". Під час голосування її підтримали 79 депутатів, двоє були проти і один утримався.

До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв'язку виступив президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати резолюцію.
Ключові теги: Росія, ЄС
 

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