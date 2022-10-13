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"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
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ПАРЄ визнала російський режим терористичним
15:51 13.10.2022 |
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Резолюція була ухвалена одностайно, за неї проголосували 99 депутатів, присутніх у залі, один утримався.
На осінній сесії ПАРЄ, яка триває у Страсбурзі, у четвер був представлений документ під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України".
У ньому вказується, що "ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці".
До резолюції була внесена поправка, яка пропонувала "оголосити Російську Федерацію терористичним режимом". Під час голосування її підтримали 79 депутатів, двоє були проти і один утримався.
До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.
ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.
Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв'язку виступив президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати резолюцію.
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