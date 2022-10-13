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АНАЛІТИКА

Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України

Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України

 

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання .

За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН, 35 країн утрималися, а 5 - проголосували проти.

Проти резолюції виступили:

* Росія;
* Білорусь;
* КНДР;
* Нікарагуа;
* Сирія.

Серед країн, які утрималися, - Китай, Індія, Вірменія та Казахстан.

Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України

 

Дебати щодо резолюції "Територіальна цілісність України: дотримання принципів Статуту Організації ООН" продовжувалися протягом тривалого часу. Цей документ засуджує так звані "референдуми" в окремих районах Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, а також вимагає від Росії скасувати рішення від 29 вересня 2022 року про їхнє "приєднання".

Зазначимо, до цього проект подібної резолюції розглядала Рада безпеки ООН, але Москва скористалася правом вето та заблокувала її. На Генеральній асамблеї такого права ніхто не має.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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