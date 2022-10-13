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Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони

Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони

 

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку в Україну систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу на телебаченні.

"Ми збираємося поставити радари, комплекси та ракети зенітні для захисту українців від атак. Зокрема, для захисту їх від атак безпілотників", - заявив президент.

Раніше Україна вже зверталася до Франції з проханням передати одну або кілька батарей комплексу ППО цього типу. У міноборони Франції відповіли, що вільні комплекси мають несправні акумулятори і потрібен час на приведення їх у робочий стан.

Україна просила у Франції комплекс ППО SAMP-T. Його було прийнято на озброєння після комплексних випробувань у 2006 році.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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