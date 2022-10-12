Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін

Системи протиповітряної оборони від союзників і партнерів будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ці системи будуть доставлені настільки швидко, наскільки ми зможемо фізично поставити їх туди. Ми залишаємося зосереджені на цьому. Ми поставимо системи, які маємо у розпорядженні, які країни, як Німеччина, мають у розпорядженні. Ми також спробуємо надати додаткові боєприпаси до активних систем, які використовують українські сили", - сказав Остін на пресконференції за результатами зустрічі із Контактною групою з оборони України у Брюсселі в середу.

Він наголосив, що країни зроблять усе можливе настільки швидко, наскільки можливо, щоб Збройні сили України отримали всі необхідні можливості для захисту українського народу.