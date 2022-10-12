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Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
22:10 12.10.2022 |
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі говорить про поставлене завдання створити для України інтегровану ракетну систему оборони для захисту повітряного простору.
"Що просить Україна і що може бути поставлено, то це інтегрована ракетна оборонна система. Вона не контролює весь повітряний простір України, але створена для того, щоб захистити пріоритетні цілі, які Україна має захистити", - сказав він у середу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі на пресконференції після засідання Контактної групи у форматі Рамштайн.
За словами Міллі, члени Контактної групи розглядають використання систем короткої дальності-низької висоти, середньої дальності-середньої висоти та дальньої дальності-високої висоти. "Це - мікс усього цього, і ми намагаємося створити захисну систему. До сьогодні Україна дуже ефективно використовує С300, С310 тощо, щоб не дозволити Росії домінувати у небі. Що має бути зроблено - це допомогти знову збудувати інтегровану ракетну систему оборони", - розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабів.
Він також зазначив, що багато країн-членів Контактної групи мають відповідні системи, зокрема, багато країн мають Патріот, є ізраїльські, німецькі системи. "Завдання - привезти це разом, встановити на місцях, навчити персонал, гарантувати, що вони (системи) пов'язані з командуванням і контролем, що є радари, і вони можуть говорити один з одним. Це складно з технічної точки зору, але досяжно, і ми цього прагнемо", - додав Міллі.
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