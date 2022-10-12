ЄІБ перерахував Україні ще EUR550 млн - Шмигаль

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) перерахував Україні додаткові EUR550 млн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Європейський Союз спільно з ЄІБ допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Сьогодні Європейський інвестиційний банк перерахував нашій країні додаткові EUR550 млн. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, лише за два місяці в рамках пакета екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала EUR1,05 млрд, і ще EUR540 млн буде виплачено шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.

"Вдячний Європейському інвестиційному банку та Європейській комісії за послідовну підтримку. Очікуємо, що ЄІБ і ЄС будуть одними з лідерів у масштабній післявоєнній відбудові, економічному відновленні та фінансуванні розвитку інфраструктури нашої країни", - підсумував прем'єр.