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Христофор Колумб
В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS, - Резніков
08:49 12.10.2022 |
Наші військові отримають ще чотири американських HIMARS. Реактивні системи залпового вогню вже прибули до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.
"Час HIMARS: добрий час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні Ramstein 6, куди я збираюся завтра (12 жовтня - ред.)", - зазначив посадовець.
Резніков вказав, що 4 додаткові РСЗВ уже прибули до України.
Глава Міноборони також подякував за допомогу президенту США Джо Байдену, своєму колезі Ллойду Остіну та всьому американському народові.
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