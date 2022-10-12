Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS, - Резніков

 

Наші військові отримають ще чотири американських HIMARS. Реактивні системи залпового вогню вже прибули до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

"Час HIMARS: добрий час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні Ramstein 6, куди я збираюся завтра (12 жовтня - ред.)", - зазначив посадовець.

Резніков вказав, що 4 додаткові РСЗВ уже прибули до України.

Глава Міноборони також подякував за допомогу президенту США Джо Байдену, своєму колезі Ллойду Остіну та всьому американському народові.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5465
  0,0878
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1034  0,11 0,27 41,4983  0,17 0,42
EUR 38,5707  0,11 0,29 40,2724  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес