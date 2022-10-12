В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS, - Резніков

Наші військові отримають ще чотири американських HIMARS. Реактивні системи залпового вогню вже прибули до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

"Час HIMARS: добрий час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні Ramstein 6, куди я збираюся завтра (12 жовтня - ред.)", - зазначив посадовець.

Резніков вказав, що 4 додаткові РСЗВ уже прибули до України.

Глава Міноборони також подякував за допомогу президенту США Джо Байдену, своєму колезі Ллойду Остіну та всьому американському народові.