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Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини - ЗМІ
18:21 11.10.2022 |
Німеччина вже передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM.
Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на джерела пише Spiegel.
За інформацією видання, передача відбулася у вівторок поблизу польсько-українського кордону.
Напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Берлін хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів".
Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується наступного року.
Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.
Постачання систем протиповітряної оборони Україні стало особливо актуальним із огляду на збільшення кількості російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.
Так, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 19 людей загинули та ще 105 отримали травми у результаті російських ракетних ударів по Україні 10 жовтня.
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