Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден пообіцяв надати Україні передові системи ППО

 

Президент США Джо Байден у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні передові системи ППО.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що Байден під час розмови висловив своє засудження ракетних ударів, завданих Росією по Україні, в тому числі по Києву, та висловив співчуття рідним і близьким загиблих і поранених у результаті цих безглуздих атак.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту, включаючи передові системи протиповітряної оборони" - йдеться у заяві.

Президент США також наголосив на своїй постійній взаємодії з союзниками та партнерами з метою продовження накладання санкцій на Росію, притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини та звірства, а також надання Україні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Зеленський назвав продуктивною свою розмову з Байденом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна змінила перелік пріоритетної зброї для отримання в Сполучених Штатів із наближенням зими: тепер перші місця там посідають системи протиповітряної оборони, оскільки Росія, ймовірно, активізує ракетні удари по інфраструктурі.

США сприяли передачі Україні систем С-300 від Словаччини, а також оголосили про передачу протиповітряних радарів і двох власних комплексів ППО NASAMS. Українська сторона, однак, говорить, що цієї кількості недостатньо і прибуде вона не одразу.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,4587
  0,3383
 0,95

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1034  0,11 0,27 41,4983  0,17 0,42
EUR 38,5707  0,11 0,29 40,2724  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес