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АНАЛІТИКА

ЄС планує щомісячну допомогу Україні в розмірі 1,5 млрд євро у 2023 році - ЗМІ

 

Європейська комісія працює над тим, щоб надавати Україні близько 1,5 млрд євро бюджетної підтримки щомісяця у 2023 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico із посиланням на європейських чиновників, знайомих з обговоренням.

Комісія обговорює з міністерствами фінансів країн ЄС, як можна було б надати підтримку. Чиновники додали, що загальна сума, а також частка грантів чи позик все ще обговорюються.

Пропозиції можуть надійти вже наступного тижня або напередодні конференції з відновлення України у Берліні 25 жовтня, організованої Німеччиною, яка головує у G7, та Єврокомісією.

"Надання короткострокової допомоги у вигляді макрофінансової допомоги Україні досі здійснювалося на разовій основі", - заявив у понеділок на конференції в Брюсселі єврокомісар з бюджету Йоганнес Ган.

"З огляду на постійну потребу допомоги можна було б розглянути більш структуроване рішення для більш високого ступеня передбачуваності, і я старанно працюю з країнами ЄС над рішенням, яке дозволить нам мати більш структуровану, передбачувану та автоматизовану підтримку принаймні наступного року", - додав Ган.

За оцінками Києва, дефіцит бюджету наступного року складе близько 3,5 млрд доларів на місяць, і США зобов'язалися покривати 1,5 млрд доларів на місяць, просячи союзників зробити те саме.

Нагадаємо,7 жовтня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення Україні ще 2 мільярдів євро в межах погодженої ще в червні макрофінансової допомоги.

20 вересня Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни.

Йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня.

Гроші надаються у формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро.
Ключові теги: ЄС
 

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