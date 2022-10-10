Фінансові новини
- |
- 10.10.22
- |
- 17:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
«Укренерго» запровадило графік аварійних відключень, просить обмежити електроспоживання ввечері
16:38 10.10.2022 |
НЕК "Укренерго" запровадила графік аварійних відключень у Києві, Чернігові, Черкасах та відповідних областях, а також у Житомирі, просить обмежити користування потужними електроприладами увечері.
"Сьогодні, у зв'язку з пошкодженнями унаслідок ракетних обстрілів магістральних електромереж Київського регіону "Укренерго" запровадило графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі", - йдеться у повідомленні компанії на фейсбук-сторінці у понеділок.
При цьому компанія пояснила, що обмежувати споживання електроенергії найбільше необхідно у вечірній час, коли традиційно спостерігається добовий пік споживання.
"У зв'язку з цим закликаємо мешканців Київщини та регіонів, де зараз діє графік аварійних відключень, добровільно зменшити споживання е/е ввечері - з 17:00 до 22:00. Рекомендуємо включати потужні побутові прилади (пральні машини, бойлери, кондиціонери тощо лише вночі, коли рівень споживання найнижчий", - закликали у компанії.
Там зазначили, що, виконуючи ці прості рекомендації, українці зможуть убезпечити електромережі регіону від навантаження та ризику додаткових аварій.
Натомість в "Укренерго" запевнили, що відновлювальні роботи будуть виконані в найкоротший час.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Укренерго» запровадило графік аварійних відключень, просить обмежити електроспоживання ввечері
|Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжують на рік
|Унаслідок ворожих ракетних обстрілів пошкоджено об'єкти енергопостачання в Києві та ще 8 областях, загинуло 9 осіб, 36 травмовано - ДСНС
|Росія вдарила по Україні в понеділок високоточними ракетами - речник командування ПС ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|МВФ виділив Україні 1,3 мільярда доларів
|Рада призначила нового голову НБУ Пишного
|Зеленський заявив, що НАТО мало б завдати превентивний удар. Його речник пояснив, про що йшлося
|МАГАТЕ не визнає Запорізьку АЕС російською
|Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»
|ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію
Бізнес
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик