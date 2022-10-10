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АНАЛІТИКА

Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжують на рік

 

Європейська Комісія у понеділок, 10 жовтня, продовжила ще щонайменше на рік - до березня 2024 року - дію Директиви про тимчасовий захист біженців з України , передає агенція dpa.

Російське бомбардування Києва та інших міст України в понеділок вранці показує, "наскільки важливою є наша підтримка і солідарність з Україною і з українцями", прокоментувала на пресконференції таке рішення єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

Державам-членам ЄС не потрібно окремо затверджувати продовження такої процедури, вказала Йоханссон. За її даними, тимчасовий захист у ЄС отримало близько 4,2 мільйона біженців з України. Вони мають право, зокрема, на соціальні виплати, медичне страхування, житло, доступ до освіти та дозвіл на роботу, не проходячи бюрократично складної процедури отримання притулку. Єврокомісарка уточнила, що людям, які повертаються в Україну, не потрібно зніматися з реєстрації в системі тимчасового захисту. Натомість, українці повинні повідомити національні органи влади про свій від'їзд. У разі погіршення ситуації в Україні, люди "завжди можуть повернутися до ЄС" та до програми тимчасового захисту, наголосила Йоханссон.

Новий ресурс для пошуку роботи в ЄС

З огляду на продовження терміну дії механізму тимчасового захисту, у ЄС представили в понеділок новий онлайн-інструмент для пошуку роботи українцям.

Онлайн-інструмент пошуку роботи під назвою EU Talent Pool дає змогу українцям завантажувати свої резюме, які будуть доступні для більш понад чотирьох тисяч роботодавців. До пілотного проєкту долучилися п'ять країн, включаючи Польщу.

За даними єврокомісара з питань зайнятості та соціальних прав Ніколаса Шміта, понад 370 тисяч українців офіційно працевлаштувалися в 15 державах-членах ЄС, ще 250 тисяч осіб у серпні було зареєстровано шукачами роботу, передає "Інтерфакс-Україна".

Директива ЄС про тимчасовий захист

Після воєн на Балканах у 1990-х і на початку 2000-х років у Євросоюзі ухвалили Директиву про тимчасовий захист (ДТЗ). Її розробили для ситуацій масового притоку біженців на територію ЄС. Ідея цього механізму - не допустити перевантаження систем надання притулку, які не здатні швидко обробити сотні тисяч або мільйони заявок. У Єврокомісії прогнозували раніше, залежно від різних сценаріїв, до 6,5 мільйонів переміщених українців, які шукатимуть захисту в ЄС.

З часу ухвалення у 2001 році цю директиву активували вперше. Дія ДТЗ поширюється на всі держави Євросоюзу, крім Данії.

Спершу передбачалося, що тимчасовий захист для українців діятиме один рік. Якщо ситуація не стане кращою, то його дію автоматично збиралися подовжити на пів року, а потім, за потреби, ще на стільки ж. Після цього Рада ЄС може подовжити захист ще на один рік - до трьох років.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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