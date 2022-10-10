Унаслідок ворожих ракетних обстрілів пошкоджено об'єкти енергопостачання в Києві та ще 8 областях, загинуло 9 осіб, 36 травмовано - ДСНС

Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільська області залишилися без електропостачання внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, дев'ятеро людей загинуло, ще 36 отримали поранення, повідомляє ДСНС.

"Триває ліквідація наслідків ракетних обстрілів РФ. Унаслідок обстрілу сталося влучання по об'єктах критичної інфраструктури (переважно об'єкти енергопостачання) у восьми областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж", - ідеться в повідомленні ДСНС у понеділок у телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується: "Унаслідок терористичної атаки загинуло дев'ять осіб та травмовано 36 осіб".

За інформацією ДСНС, відсутнє електропостачання у п'яти областях: Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській і Тернопільській. "На решті території України електропостачання порушено частково. До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС. Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.