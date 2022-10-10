Росія вдарила по Україні в понеділок високоточними ракетами - речник командування ПС ЗСУ

Росія вдарила по Україні в понеділок ракетами Х-101, Х-555, "Калібр", "Іскандер", Ф-300 і "Торнадо", заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ворог використовує високоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників із Каспійського регіону. Також використовуються ракети "Калібр" з Чорного моря та "Іскандер", Ф-300 і "Торнадо", - сказав Ігнат в ефірі єдиного телемарафону в понеділок.

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти 10 жовтня випустили по Україні вже 83 ракети, 43 з яких збила ППО.

