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АНАЛІТИКА

Головнокомандувач ЗС України Залужний повідомив про 75 російських ракет з ранку, 41 збито, але атака триває

11:24 10.10.2022 |

Політика

 

Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА, необхідно перебувати в укриттях, закликає головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Вранці агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити громадян. Проте ворожа атака триває", - написав він у телеграм-каналі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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