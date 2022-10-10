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Головнокомандувач ЗС України Залужний повідомив про 75 російських ракет з ранку, 41 збито, але атака триває
11:24 10.10.2022 |
Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА, необхідно перебувати в укриттях, закликає головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"Вранці агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити громадян. Проте ворожа атака триває", - написав він у телеграм-каналі.
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