Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський заявив, що НАТО мало б завдати превентивний удар. Його речник пояснив, про що йшлося

23:23 06.10.2022 |

Політика

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров заперечив, що президент закликав до превентивного удару, якщо Росія спробує застосувати ядерну зброю.

Про це речник президента написав на своїй сторінці у фейсбуці. Він пояснив, що Володимир Зеленський мав на увазі попереджувальні заходи, які НАТО і світова спільнота повинні були зробити, щоб Росія не розв'язала війну.

"Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції", - зазначив Никифоров.

Він підкреслив, що Україна не закликає до превентивного використання ядерної зброї і додав, що шантажувати світ вибухами на ЗАЕС і всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі тільки держава-терорист Росія.

"Від України таких закликів ви ніколи не почуєте", - наголосив Никифоров.

Суперечку викликали слова президента Володимира Зеленського, які він сказав під час онлайн-зустрічі в австралійському Інституті Лоуї.

Зеленський заявив, що НАТО і все міжнародне співтовариство має передбачити можливість завдання превентивних ударів по Росії, якщо вона спробує застосувати ядерну зброю.

"Що має робити НАТО? Виключити можливість застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: (потрібні) превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде. А не навпаки - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!"

Зеленський наголосив, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю, світ ніколи не пробачить цього ні президентові Російської Федерації, ні самій Росії.

Слова Володимира Зеленського про те, що НАТО має превентивно вдарити по Росії, якщо вона збереться застосувати ядерну зброю, викликали бурхливу реакцію в Москві.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав це закликом до початку світової війни. "На це мають звернути увагу всі країни світу. А США, Британія та країни ЄС - особлива увага", - заявив Пєсков.

За його словами, "заяви Зеленського - ніщо інше, як заклик до початку світової війни".

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї проти України.

Після останніх ядерних погроз Володимир Зеленський заявив, що не вважає це "блефом" і серйозно ставиться до ядерних погроз Росії.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0768
  0,1389
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9455  0,09 0,21 41,2679  0,06 0,14
EUR 38,9431  0,06 0,16 40,4834  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес