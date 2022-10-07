Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МАГАТЕ не визнає Запорізьку АЕС російською

 

У Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) немає сумнівів стосовно того, що окупована Росією Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) належить Україні та має підпорядковуватися українському національному регулятору "Енергоатому". Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 6 жовтня.

"Для нас очевидно, що оскільки це український об'єкт, він перебуває у власності "Енергоатому", - цитує Гроссі агентство AFP.

В оприлюдненій заяві агентства зазначається, що зустріч гендиректора агентства з Зеленським була "позитивною та конструктивною". Зокрема, сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС, а також домовилися зустрітися повторно після візиту Гроссі до Москви.

МАГАТЕ збільшить кількість представників на ЗАЕС

У заяві наголошується, що працівники станції, яка з березня окупована російськими військовими, піддаються "колосальному тиску" з боку окупаційної влади, яка намагається змусити їх підписати трудові контракти з російською державною компанією "Росатом". Це несе ризики для радіаційної безпеки на об'єкті, наголошують у МАГАТЕ.

"Необхідно негайно вжити заходів для того, щоб полегшити їм (персоналу станції. - Ред.) життя та умови праці", - заявив Гроссі. У зв'язку з цим, організація збільшить кількість своїх представників на ЗАЕС до чотирьох, повідомляє AFP. Після візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС у вересні їх там залишилося двоє.

Зеленський своєю чергою поінформував, що на ЗАЕС досі перебувають до 500 російських військових. "Тому єдина можливість гарантувати радіаційну безпеку України та Європи - повна демілітаризація території станції", - цитує його сайт президента України.

В Росії оголосили "перереєстрацію" ЗАЕС

5 жовтня президент РФ Володимир Путін після анексії Запорізької області своїм указом доручив передати ЗАЕС під керування РФ. У "Росатомі" заявили, що станцію "очолив" колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко.

В Україні таку "перереєстрацію" назвали нікчемною. Президент "Енергоатома" Петро Котін заявив, що він буде виконувати обов'язки генерального директора ЗАЕС після того, як окупанти викрали та звільнили Ігоря Мурашова.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0768
  0,1389
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9455  0,09 0,21 41,2679  0,06 0,14
EUR 38,9431  0,06 0,16 40,4834  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес