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МАГАТЕ не визнає Запорізьку АЕС російською
23:11 06.10.2022 |
У Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) немає сумнівів стосовно того, що окупована Росією Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) належить Україні та має підпорядковуватися українському національному регулятору "Енергоатому". Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 6 жовтня.
"Для нас очевидно, що оскільки це український об'єкт, він перебуває у власності "Енергоатому", - цитує Гроссі агентство AFP.
В оприлюдненій заяві агентства зазначається, що зустріч гендиректора агентства з Зеленським була "позитивною та конструктивною". Зокрема, сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС, а також домовилися зустрітися повторно після візиту Гроссі до Москви.
МАГАТЕ збільшить кількість представників на ЗАЕС
У заяві наголошується, що працівники станції, яка з березня окупована російськими військовими, піддаються "колосальному тиску" з боку окупаційної влади, яка намагається змусити їх підписати трудові контракти з російською державною компанією "Росатом". Це несе ризики для радіаційної безпеки на об'єкті, наголошують у МАГАТЕ.
"Необхідно негайно вжити заходів для того, щоб полегшити їм (персоналу станції. - Ред.) життя та умови праці", - заявив Гроссі. У зв'язку з цим, організація збільшить кількість своїх представників на ЗАЕС до чотирьох, повідомляє AFP. Після візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС у вересні їх там залишилося двоє.
Зеленський своєю чергою поінформував, що на ЗАЕС досі перебувають до 500 російських військових. "Тому єдина можливість гарантувати радіаційну безпеку України та Європи - повна демілітаризація території станції", - цитує його сайт президента України.
В Росії оголосили "перереєстрацію" ЗАЕС
5 жовтня президент РФ Володимир Путін після анексії Запорізької області своїм указом доручив передати ЗАЕС під керування РФ. У "Росатомі" заявили, що станцію "очолив" колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко.
В Україні таку "перереєстрацію" назвали нікчемною. Президент "Енергоатома" Петро Котін заявив, що він буде виконувати обов'язки генерального директора ЗАЕС після того, як окупанти викрали та звільнили Ігоря Мурашова.
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