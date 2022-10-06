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АНАЛІТИКА

Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»

 

Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.

Про це у четвер заявила прокуратура Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Ми можемо констатувати, що на Nord Stream 1 і 2 у шведській економічній зоні були вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам. Розслідування місця злочину зміцнило підозри у грубій диверсії", - заявив прокурор Матс Люнгквіст, який очолює розслідування.

Вилучені з місця злочину матеріали аналізують, щоб з'ясувати, "чи можна комусь вручити підозру та згодом притягнути до відповідальності".

Два витоки в трубопроводах, що йдуть з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини, були виявлені минулого тижня у винятковій економічній зоні Швеції, а ще два витоки - в зоні Данії.

Ці підриви викликали побоювання, що Росія може організувати таємні атаки на життєво важливі енергетичні шляхи, щоб підняти ціни в і так напруженому Європейському Союзі з настанням зими.

Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Зі свого боку президент РФ Владімір Путін звинуватив у диверсії на газопроводах США.

 

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