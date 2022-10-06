Фінансові новини
- |
- 06.10.22
- |
- 18:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»
15:54 06.10.2022 |
Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.
Про це у четвер заявила прокуратура Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.
"Ми можемо констатувати, що на Nord Stream 1 і 2 у шведській економічній зоні були вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам. Розслідування місця злочину зміцнило підозри у грубій диверсії", - заявив прокурор Матс Люнгквіст, який очолює розслідування.
Вилучені з місця злочину матеріали аналізують, щоб з'ясувати, "чи можна комусь вручити підозру та згодом притягнути до відповідальності".
Два витоки в трубопроводах, що йдуть з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини, були виявлені минулого тижня у винятковій економічній зоні Швеції, а ще два витоки - в зоні Данії.
Ці підриви викликали побоювання, що Росія може організувати таємні атаки на життєво важливі енергетичні шляхи, щоб підняти ціни в і так напруженому Європейському Союзі з настанням зими.
Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.
Зі свого боку президент РФ Владімір Путін звинуватив у диверсії на газопроводах США.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»
ТОП-НОВИНИ
|ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію
|НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку
|Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ
|МЗС закликає до санкцій проти «Росатому» через проголошення Росією контролю над ЗАЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний - депутат Железняк
|Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я
|Пентагон розкрив подробиці нового пакету допомоги Україні на $625 млн
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
Бізнес
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
|Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера