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НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку
12:20 06.10.2022 |
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.
За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.
Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або за власною ініціативою, або на вимогу закону.
За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.
Підозрюваних п'ятеро. Крім Шевченка, це два тодішні заступники голови правління Укргазбанку, директор департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами та його заступник.
Організатором схеми слідство вважає чинного голову Укргазбанку Андрія Кравця, який до 2020 року був першим заступником Шевченка.
Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 (розтрата майна) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.
НАБУ вказує, що місцеперебування Шевченка невідоме, тому повідомлення про підозру йому залишили в Наіональному банку.
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