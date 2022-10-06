Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики о 18:30 четверга збереться для розгляду кандидатури Андрія Пишного на посаду глави Національного банку України (НБУ), повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

"Сьогодні о 18:30 наш комітет з питань фінполітики знову збереться. Тема: розгляд призначення Андрія Пишного на посаду глави НБУ", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер.

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22.08.19 Нацбанк гонит Пышного из Ощадбанка ради Зеленского

Андрей Пышный близок к политической силе "Народный фронт", чей избирательный рейтинг похоронен за плинтусом. "Зеленая команда" при этом явно не собирается молча любоваться своим разбухшим рейтингом, поместив его в рамочку.

Як повідомлялося, Пишного, ексголову Ощадбанку, називали ймовірним кандидатом на посаду глави НБУ ще до початку війни, коли кілька разів виникала тема можливої зміни керівника центробанку. Водночас ексголова Ощадбанку був готовий поборотися за посаду голови Укрексімбанку, проте через війну відповідний конкурс скасували. У травні цього року Пишний став радником голови правління Ощадбанку, він також входить до санкційної групи Єрмака-Макфола.

Нинішній глава Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку за станом здоров'я. 6 жовтня фінкомітет ВР схвалив його звільнення.

Парламент призначив його на цю посаду на семирічний термін 16 липня 2020 року, раніше він був головою правління державного Укргазбанку.

Раніше, 1 липня 2020 року, глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. Він пропрацював на цій посаді з березня 2018 року, а з травня 2017 року був в. о. глави НБУ.