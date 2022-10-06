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МЗС закликає до санкцій проти «Росатому» через проголошення Росією контролю над ЗАЕС
23:14 05.10.2022 |
Міністерство закордонних справ закликало міжнародних партнерів відреагувати на спробу Росії взяти під контроль Запорізьку атомну електростанцію після анексії території України, де вона розташована.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У заяві МЗС указ Путіна про незаконне взяття атомної станції під контроль називається нікчемним і засуджується як злочин, що "ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки, спричинені російською окупацією ЗАЕС".
"Пропонуємо Європейському Союзу, державам "Групи семи" та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії", - заявляє відомство.
Також українське МЗС закликає членів Міжнародного агентства з атомної енергії "обмежити співробітництво в межах будь-яких проєктів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу".
Зовнішньополітичне відомство нагадало, що всі причетні до окупації ЗАЕС будуть нести відповідальність, і закликало Росію "забезпечити безпеку та недоторканність громадян України, які продовжують виконувати критичні функції на атомній електростанції".
Як повідомлялося, в середу президент країни-агресора Владімір Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами ЗАЕС буде віддано Росії. Оскільки Україна не визнає анексії, це рішення фактично не має жодної сили.
Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. А рада керуючих Агентства ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.
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