Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я

Голова Національного банку України Кирило Шевченко у вівторок подав на розгляд президенту України заяву про відставку, йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

"Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України із проханням прийняти мою відставку", - наводяться в ньому слова Шевченка.

Він подякував главі держави Володимиру Зеленському за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави у мирний та воєнний час, а також команді НБУ та колегам із фінансового ринку.

"Із перших днів у НБУ я був передусім антикризовим менеджером і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни. Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди і мене особисто - і ми його гідно склали", - зазначив голова НБУ.

За його словами, Нацбанку вдалося забезпечити безперебійну роботу фінансової системи, не допустити паніки на валютному ринку, зупинити масштабний відтік капіталу заради захисту резервів, утримати інфляцію на адекватному рівні та "підставити плече державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни".

"На сьогодні НБУ справді сильніший, ніж будь-коли, у здатності зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходить перевірку війною. І зберігає свою здатність бути основою післявоєнного відновлення економіки та спрямовувати на це весь фінансовий сектор", - наголосив Шевченко.

Він заявив, що передає банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою тим, хто прийде після нього.

"До ухвалення відповідних рішень Верховною Радою України про звільнення та призначення на посаду голови Національного банку, правління Національного банку продовжить виконувати свої функції та здійснювати управління діяльністю Національного банку у поточному складі", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Рада призначила Шевченка головою НБУ 16 липня 2020 року, раніше він був головою правління державного Укргазбанку.

Раніше, 1 липня 2020 року, голова НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск.