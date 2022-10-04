Пентагон розкрив подробиці нового пакету допомоги Україні на $625 млн

Україна в рамках нового пакета військової допомоги від США, про який у вівторок оголосив американський президент Джо Байден, отримає тисячі боєприпасів, 4 ракетні системи HIMARS з боєкомплектом, 32 гаубиці, а також 200 бронеавтомобілів MaxxPro, повідомляє пресслужба Пентагона.

Уточнюється, що до зазначеного пакета військової допомоги входять 4 високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) та боєприпаси до них; 16 гаубиць калібру 155-мм; 75 тис. 155-мм артилерійських снарядів; 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів; 1 тис. 155 мм снарядів для дистанційних протипіхотних мінних систем.

Крім того, до пакета також увійшли 16 гаубиць 105-мм гаубиць; 30 тис. мін для 120 мм мінометів; 200 бронемашин MaxxPro та 200 тис. патронів для стрілецької зброї.

Також Україна отримає обладнання для встановлення загороджень і протипіхотні боєприпаси "Клеймор".

У Пентагоні зазначають, що загалом із січня 2021 року США виділили Україні понад 17,5 мільярдів доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки.

"Із 2014 року Сполученими Штатами виділено Україні понад 19,6 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки та понад 16,8 млрд доларів від початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого", - наголосили у відомстві.

Там додали, що для задоволення мінливих потреб України на полі бою Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні "ключові можливості".