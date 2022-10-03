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АНАЛІТИКА

Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України

16:33 03.10.2022 |

Політика

 

Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у заступника голови Верховного суду, очільника Касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова. Однак для його звільнення із займаної посади судді не змогли зібрати необхідної кількості голосів.

Як повідомляє пресслужба Верховного Суду, сьогодні збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду розглянули питання дострокового звільнення судді Львова з посади його голови.

"Результати голосування: 21 голос - за звільнення; 18 - проти. Отже, Богдан Львов залишається головою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, оскільки для звільнення його з посади необхідно було 22 голоси", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше журналісти програми "Схеми" з'ясували, що Богдан Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя.


Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017 році обрала його до реформованого Верховного суду. Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни - це підстава для припинення його повноважень.

Крім того, саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві. При цьому у своїх деклараціях Львов ніколи не згадував про наявність у його родини майна в Росії. Але через офіційний реєстр нерухомості Російської Федерації журналісти отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею спільно володіють теща українського судді та його дружина Інна Львова. Вона також виявилась громадянкою РФ, про що суддя не вказав у своїй декларації.

Сам Львов наявність у нього громадянства країни-агресора заперечував.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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