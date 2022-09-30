Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України

Російський президент Путан підписав у п'ятницю, 30 вересня, "договори" про "приєднання" до РФ територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України та утворення в складі Росії "нових суб'єктів".

29 вересня Путан визнав "незалежність" Херсонської та Запорізької областей України після проведення там Росією псевдореферендумів щодо приєднання до її території. При цьому російські війська окупували лише частину цих регіонів, зокрема, місто Запоріжжя не контролюється силами РФ.

Укази про визнання "незалежності" псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР", самопроголошених на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Путін підписав ще 21 лютого. 24 лютого РФ розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну, називаючи його "спеціальною військовою операцією" для "захисту населення Донбасу".

Перед церемонією підписання, яка пройшла за участю окупаційних ставлеників та в присутності російських урядовців і депутатів, речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ "приєднає" Донецьку та Луганську область "в кордонах 2014 року". Щодо Запорізької та Херсонської областей "потрібно уточнити", сказав він.

Пєсков також заявив, що РФ розцінюватиме "будь-які атаки з боку України на приєднані території як атаку на територію Росії".