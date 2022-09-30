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АНАЛІТИКА

Путан визнав «незалежність» Херсонщини та Запоріжжя

 

Президент Росії Путан підписав укази про "визнання державного суверенітету та незалежності" українських Херсонської та Запорізької областей. Відповідні документи, датовані 29 вересня, з'явилися на офіційному порталі правової інформації РФ у ніч проти п'ятниці, 30 вересня.

Варто зазначити, що російські війська окупували лише частину території цих областей. Зокрема, місто Запоріжжя не контролюється силами РФ.

21 лютого Путін підписав указ про визнання "незалежності" самопроголошених утворень на непідконтрольній Києву території під назвами так званих Донецької та Луганської "народних республік", а 24 лютого він розпочав повномасштабне військове вторгнення в Україну, називаючи його "спеціальною військовою операцією" для "захисту" населення Донбасу.

У Кремлі пройде церемонія анексії окупованих територій

Напередодні речник російського президента Дмитро Пєсков оголосив, що сьогодні о 15:00 в Кремлі підпишуть договори про "приєднання до РФ нових територій".

До Москви для зустрічі з Путіним прибули ватажки окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України після проведення там псевдореферендумів щодо приєднання до РФ.

Зеленський збирає Ставку верховного головнокомандувача та РНБО

Після анонсу Кремлем анексії українських територій президент України Володимир Зеленський скликав на сьогодні термінове засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Про це без додаткових подробиць повідомив речник президента Олег Никифоров.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що будуть прийняті "фундаментальні рішення" для України. Засіданню РНБО, за його словами, передуватиме засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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