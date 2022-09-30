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Залужний: Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою
23:59 29.09.2022 |
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний зустрівся із головним рабином України Моше Реувеном Азманом, наголосив, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою.
"Сьогодні мав честь познайомитися і вітати в Генеральному штабі Головного рабина України Моше Реувена Азмана. Отримав благословення на Перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних Сил у спротиві російській агресії. У День Памʼяті трагедії Бабиного Яру до болю важко говорити про його повторення у Маріуполі, Бучі, Ірпіні, Ізюмі та інших містах. Ця війна показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла", - написав Залужний у телеграм-каналі.
За словами Залужного, головний рабин наголосив, що сьогодні саме Росія є фашистською державою.
"А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі. Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою. Ми присвятили розмову обговоренню питань призначення військового капелана юдея та забезпечення духовних потреб військовослужбовців. Щиро вдячний за лікування наших поранених воїнів в Ізраїлі та надану гуманітарну допомогу", - розповів головнокомандувач ЗСУ.
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