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Нідерланди відкликали ліцензію у компанії-оператора Турецького потоку – Радіо Свобода
18:51 29.09.2022 |
Видання Радіо Свобода стверджує, що Нідерланди відкликали ліцензію компанії South Stream Transport B.V., "дочки" Газпрому, що займається експлуатацією й обслуговуванням газопроводу Турецький потік у Чорному морі.
У внутрішніх документах компанії, на які посилається видання, сказано, що газопровід мав зупинитися 17 вересня. Це означає, що Угорщина і Сербія можуть залишитися майже без газу.
Виконавчий директор South Stream Transport Олег Аксютін два тижні тому, 14 вересня, розіслав керівникам структурних підрозділів компанії листа, в якому наказав призупинити виконання всіх договорів, що стосуються технічного супроводу газопроводу.
Транспортування газу мало продовжитися із забезпеченням тільки аварійної підтримки - щоб не допустити завдання шкоди навколишньому середовищу.
За даними Радіо Свобода, компанія подала заявку на нову ліцензію, але не знає, чи зможе її отримати.
"Фактично компанія втратила оперативний контроль над трубопроводом", - заявив поінформований співрозмовник видання.
Радіо Свобода пише, що керівництво South Stream Transport намагалося зберегти інформацію про проблеми з ліцензією в секреті, попри те що багато інженерів компанії вважають, що транспортування газу в такій ситуації треба зупиняти негайно.
Турецьку сторону про цю ситуацію не поінформували.
* Турецький потік - останній газопровід, яким російський газ без проблем потрапляє до Європи. Газопровід Ямал - Європа зупинили в травні, Північний потік - наприкінці серпня (а після вибухів 26 вересня він може більше ніколи не запрацювати), транзит через українську ГТС іде в обмеженому режимі й може бути зупинено через конфлікт Нафтогазу й Газпрому.
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