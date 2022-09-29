У Пентагоні уточнили: постачання 18 нових HIMARS Україні забере кілька років

До останнього пакету військової допомоги США включено широкий спектр важливого бойового обладнання, але частина, в тому числі і нові установки HIMARS, спрямована на підтримку оборонних потреб України в довгостроковій перспективі.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону під час брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда".

Останній пакет допомоги включає 18 високомобільних артилерійських ракетних систем разом з відповідними боєприпасами. В рамках програми USAI Сполучені Штати закуповуватимуть ці системи у виробника з метою надання їх Україні, а не вилучатимуть їх безпосередньо з американських військових запасів, як це було зроблено раніше з 16-ма реактивними системами HIMARS, відправленими до України.

За словами високопосадовця оборонного відомства США, прибуття останніх обіцяних Україні HIMARS може зайняти деякий час.

"Закупівля та доставка цих систем HIMARS та відповідних боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення - це лише початок процесу закупівлі ", - сказав посадовець.

Хоча довгострокова закупівля новостворених HIMARS для України не заважає США продовжувати вилучати існуючі системи з арсеналу у разі необхідності, вона слугує більшій меті - мати ці системи за контрактом і в резерві для постачання пізніше, сказав урядовець.

"Якщо ми не інвестуємо сьогодні, щоб закупити HIMARS на майбутнє, їх не буде, коли вони знадобляться українським збройним силам у майбутньому", - сказав посадовець. "Це дійсно значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз. Це жодним чином не виключає того, що ми продовжуватимемо інвестувати в їхні нинішні сили, використовуючи можливості, які доступні сьогодні, і які ми можемо отримати сьогодні з американських запасів" - пояснив він.

Як зазначається, планування майбутніх оборонних потреб України, після завершення війни, не є новою концепцією. У квітні міністр оборони США Ллойд Остін провів перше з серії засідань Української контактної групи з питань оборони. Перша зустріч відбулася в Німеччині. Тоді міністр наголосив на необхідності забезпечення не лише нагальних потреб України, але й її майбутніх оборонних потреб.

"Україна потребує нашої допомоги, щоб перемогти сьогодні. І вони все ще потребуватимуть нашої допомоги, коли війна закінчиться" - сказав Остін.

Також до останнього пакету допомоги США входять 150 "Хамві", 150 тактичних автомобілів, обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, бронежилети та низка тактичних захищених систем зв'язку, систем спостереження та оптики.

Посадовець Пентагону також повідомив, що пакет включає 20 багатофункціональних радарів, які можуть відстежувати повітряні об'єкти та загрози, включаючи мінометний та артилерійський вогонь, а також ворожі безпілотні літальні апарати.