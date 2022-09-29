США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті - 18 HIMARS

Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Пентагону.

Окрім 18 HIMARS та боєприпасів до них, до пакету входять:

* 150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

* 150 тактичних машин для буксирування озброєння;

* 40 вантажівок і 80 причепів для перевезення важкого обладнання;

* два радари для безпілотних авіаційних систем;

* 20 багатофункціональних радарів;

* системи протидії безпілотним літальним апаратам;

* тактичні системи захищеного зв'язку, системи спостереження та оптики;

* обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

* бронежилети та інше польове спорядження;

* фінансування підготовки, технічного обслуговування та утримання.

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання Україні додаткових пріоритетних сил і засобів у середньо- та довгостроковій перспективі", - уточнюють у Пентагоні.