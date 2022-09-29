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США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті - 18 HIMARS
23:27 28.09.2022 |
Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Пентагону.
Окрім 18 HIMARS та боєприпасів до них, до пакету входять:
* 150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
* 150 тактичних машин для буксирування озброєння;
* 40 вантажівок і 80 причепів для перевезення важкого обладнання;
* два радари для безпілотних авіаційних систем;
* 20 багатофункціональних радарів;
* системи протидії безпілотним літальним апаратам;
* тактичні системи захищеного зв'язку, системи спостереження та оптики;
* обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
* бронежилети та інше польове спорядження;
* фінансування підготовки, технічного обслуговування та утримання.
"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання Україні додаткових пріоритетних сил і засобів у середньо- та довгостроковій перспективі", - уточнюють у Пентагоні.
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