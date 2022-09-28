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АНАЛІТИКА

ЄС критикує заборону телеканалів опозиції, потрібна альтернатива «єдиним новинам» - Фельдгузен

 

Посол Німеччини Анка Фельдгузен розповіла, що ЄС непублічно закликає Київ дати телеглядачам вибір, альтернативний до марафону "єдиних новин".

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

Її запитали, яка позиція Берліна щодо тих кроків, які в Україні критикують як антидемократичні, зокрема, відключення від цифрового мультиплекса трьох телеканалів - "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо", на що дипломатка відповіла згодою.

"Ми, можливо, не публічно, але весь час говоримо про ці речі з українським урядом. У нас є спільна мета: щоб Україна залишилася демократичною і під час війни", - відповіла Анка Фельдгузен.

За її словами, у ЄС розуміють, що інформаційна війна є складовою сучасних війн і партнери розуміють, чому Україна заборонила проросійські канали, але оскільки під обмеження потрапили не лише вони, Київ вже неодноразово закликали переходити до більш відкритого інфопростору.

На уточнення "ЄвроПравди" про те, чи йдеться про відхід від "єдиного марафону", посол сказала, що це може бути одним з прикладів того, що можна зробити.

"Люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз - патріотичні. Усі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, є різні погляди, але все-таки всі - патріоти. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися", - зазначила Анка Фельдгузен.

 

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