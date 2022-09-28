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Митний безвіз: уряд схвалив рішення для його запуску з 1 жовтня

16:57 28.09.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів 27 вересня схвалив постанови, які дозволять Україні приєднатися до Конвенцій про процедуру спільного транзиту і спрощення формальностей у торгівлі товарами, тобто - "митного безвізу".

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Так, схвалені рішення щодо можливості користуватися авторизаціями та спрощеннями необмеженому колу українського бізнесу. Уряд затвердив форми документів, врегулював питання оцінки відповідності підприємства критеріям надання авторизацій тощо згідно вимог "безвізу".

Бізнес отримує інструменти для користування перевагами та спрощеннями процедури спільного транзиту у 35-ти країнах-членах Конвенції. Дотепер доступ до спрощень мало лише обмежене коло підприємств.

Крім того, визначено перелік товарів, які можна перевозити митною територію України без надання Митниці забезпечення сплати митних платежів на час воєнного стану та одного року після його припинення. Перелік сформовано з урахуванням товарів, потрібних для обороноздатності країни.

Для схваленого переліку діятиме перехідний період з 01 жовтня 2022 року до 01 лютого 2023 року, протягом якого для бізнесу діятиме звичайний підхід щодо визначення товарів, які підпадатимуть під забезпечення сплати митних платежів.

Також уряд вніс зміни до питань застосування митних декларацій. Регулювання форми митних декларацій забрали в Кабміну, адже форма єдиного документа базуватиметься на умовах Конвенції, а вимоги до оформлення і використання митних декларацій приведено у відповідність до законодавства. Крім того, уряд визнав такою, що втратила чинність, постанову від 05 серпня 2020 року щодо використання митних декларацій окремих типів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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