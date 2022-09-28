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АНАЛІТИКА

Сенат США підтримав тимчасове фінансування з понад $12 млрд для України

 

Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду наприкінці цього тижня - масштабний захід, який надасть Україні понад 12 мільярдів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Washington Post.

Палата підтримала законопроєкт 72-23 голосами.

Законопроєкт дозволить фінансувати уряд до 16 грудня, що дасть учасникам переговорів більше часу, щоб вирішити свої розбіжності і домовитися про державні витрати на 2023 фінансовий рік. Законопроєкт, відомий як безперервна резолюція і опублікований пізно ввечері в понеділок, дозволить запобігти так званому шатдауну - вимушеному призупиненню роботи держустанов, яке може початися в суботу.

Серед іншого законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Серед коштів - $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.

У Конгресу є кілька днів, щоб врегулювати свої розбіжності і передати закон на підпис Байдену. Палата представників повертається в середу і може проголосувати за законопроєкт за лічені години.
Ключові теги: США
 

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