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Сенат США підтримав тимчасове фінансування з понад $12 млрд для України
09:36 28.09.2022 |
Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду наприкінці цього тижня - масштабний захід, який надасть Україні понад 12 мільярдів доларів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Washington Post.
Палата підтримала законопроєкт 72-23 голосами.
Законопроєкт дозволить фінансувати уряд до 16 грудня, що дасть учасникам переговорів більше часу, щоб вирішити свої розбіжності і домовитися про державні витрати на 2023 фінансовий рік. Законопроєкт, відомий як безперервна резолюція і опублікований пізно ввечері в понеділок, дозволить запобігти так званому шатдауну - вимушеному призупиненню роботи держустанов, яке може початися в суботу.
Серед іншого законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Серед коштів - $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.
Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.
У Конгресу є кілька днів, щоб врегулювати свої розбіжності і передати закон на підпис Байдену. Палата представників повертається в середу і може проголосувати за законопроєкт за лічені години.
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