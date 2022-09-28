США нададуть Україні до 16 пускових установок NASAMS

США спочатку передадуть Україні дві батареї систем NASAMS, кожна з яких може мати до восьми пускових установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

"Нам буде передано спершу дві батареї. Батарея може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, що буде бачити цілі. Батарея NASAMS - це фактично наш дивізіон, це до восьми пускових установок", - сказав він.

Так, спершу Україна отримає дві батареї, а далі необхідно буде зважати на потужності виробництва і робити всі кроки на дипломатичному фронті, щоб світ допомагав нам цими системами і надалі.

Ігнат також розповів, що перемовини щодо передачі Україні NASAMS розпочалися ще у перші дні повномасштабної війни, але рішення щодо таких поставок приймаються не швидко.

Що відомо про NASAMS

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Ця система ППО створена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах.

NASAMS є спільною розробкою норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

Характеристики NASAMS:

* Дальність ураження: від 2.5 до 40 км.

* Висота ураження: від 30 м до 16 км.

* Час реагування: 10 секунд.