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У Швеції повідомили про зафіксовані вибухи на маршрутах «Північних потоків»
18:08 27.09.2022 |
Вимірювальні станції в Швеції та Данії зареєстрували два сильні підводні вибухи незадовго до виявлення витоків газу на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" в тому ж районі в понеділок.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Шведська національна сейсмічна мережа виявила два явних вибухи у районі витоків газу в понеділок. Один із вибухів мав магнітуду 2,3 і був зареєстрований на 30 вимірювальних станціях на півдні Швеції.
"Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Без сумніву, це був вибух", - зазначив Бйорн Лунд, викладач сейсмології та директор Шведської національної сейсмічної мережі, яка вимірює шведські землетруси та вибухи.
Перший вибух був зафіксований о 2:03 в ніч на понеділок, другий - о 19:04 ввечері в понеділок.
Повідомлення про витік газу надійшло від морської адміністрації о 13:52 та о 20:41 у понеділок - після того як кораблі виявили бульбашки на морській поверхні.
SVT має координати зафіксованих вибухів, і вони в тому ж районі, де були зареєстровані витоки газу.
За словами Бйорна Лунда, інформація про вибухи передана Збройним силам Швеції.
Данські військові також опублікували фото та відео з місця витоків на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.
Компанія-оператор "Північного потоку" Nord Stream AG назвала інциденти одночасно на трьох гілках газопроводу "безпрецедентними" та заявила, що не може оцінити терміни відновлення інфраструктури.
У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.
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