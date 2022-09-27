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АНАЛІТИКА

Перемога України у війні проти Росії не буде фіналом, - Залужний

23:53 26.09.2022 |

Політика

Перемога України у чинній війні проти Російської Федерації не завершить бойові дії між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю Time.

"Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни", - заявив Залужний.

Перемога України у війні проти Росії не буде фіналом, - Залужний

 

За його словами, Україна готувалася до ймовірного нападу російських військ у лютому, зокрема за допомогою військових навчань. У ході тренувань було виявлено тріщини в обороні нашої країни. При цьому українські командири не достатньо серйозно сприймали навчання військових.

"Я цілу годину кричав. Я пояснив їм, що якщо вони не зможуть це зробити, наслідки коштуватимуть життю не лише нам, а й нашій країні", - розповів генерал.

Також він додав, що під час підготовки до можливої повномасштабної війни техніку та зброю було переміщено зі своїх баз.

"Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам потрібно було, щоб противник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, палимо траву, дивимося телевізор і пишемо у Facebook", - зазначив Залужний.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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