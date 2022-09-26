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США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен

 

США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн доларів США на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення, щоб врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді. Ми поділяємо їх прихильність до демократичної, незалежної та суверенної України", - написав Блінкен у твіттері в понеділок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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