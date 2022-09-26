Протиракетні системи NASAMS до України ще не прибули

Україна отримала від США згоду на передачу українській стороні зенітно-ракетних систем NASAMS для оборони повітряного простору України. Самі системи до України ще не прибули, повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Супільному".

"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", - сказав Никифоров.

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26.09.22 Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS - Зеленський

"Ми отримали NASAMS, це системи протиповітряної оборони. Але. повірте мені, цього й близько не достатньо, щоб захистити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, домівки українців", - сказав Зеленський.