Мобілізація у Росії. Що спільного між Кадировим та Собчак

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Віра росіян у мудрість свого вождя похитнулася - адже їх відправляють на забій. І ось цей факт чуйно вловили деякі російські політики.

Війна прийшла у домівлі росіян. Мобілізація, оголошена Путіним, торкнулася якщо не кожної сім'ї, то майже кожної. Як наслідок, у домівлі росіян прийшов страх. Чоловіки мобілізаційного віку бояться загинути взимку на українському фронті, а їхні дружини та діти бояться втратити годувальників. І ці глибинні страхи населення почали переформатовувати російське політичне поле.

Трансформер Кадиров

Найяскравішим прикладом "перевзування у повітрі" став глава Чечні Рамзан Кадиров. Аж до недавнього часу він вважався глашатаєм "партії війни". Нещодавно, 11 вересня, він публічно розкритикував міністерство оборони за відступ на Харківщині. "Якщо сьогодні-завтра не буде зроблено змін у стратегії проведення спеціальної військової операції, я змушений буду виходити на керівництво міністерства оборони та керівництво країни, щоб роз'яснити їм ситуацію", - пригрозив він.

При цьому як глава регіону він демонстрував готовність постачати бійців на фронт. За його словами, в Україну з Чечні було направлено три батальйони та полк спецназу "Ахмат". "Я, Рамзан Кадиров, офіційно вам заявляю, що всі ці міста (Ізюм, Куп'янськ та Балаклія) будуть повернуті назад. Там уже знаходяться наші люди, хлопці спеціально підготовлені для цієї роботи, готові виїхати ще під 10 тисяч бійців. І ми найближчим часом дійдемо до Одеси", - пообіцяв він. Наступного дня він опублікував відео, на якому депутат Держдуми РФ Адам Делімханов заявляє, що підрозділи з Чечні "у кількості 10 тисяч осіб" воюватимуть у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Також він виступав за загальну мобілізацію і квапив Путіна ухвалити це рішення. "Що стосується проведення спецоперації, це все давно перейшло у військові дії. Якщо мене запитати, я оголосив би військовий стан, - заявив він 14 вересня. - Якщо хтось хоче, треба не чекати, поки керівництво держави оголосить мобілізацію, ми всі повинні мобілізуватися, кожен регіон має дати ті сили та засоби, які у них є, ті можливості, які у них є". Наступного дня він виступив із конкретною пропозицією до колег - глав регіонів: "Не потрібно чекати оголошення Кремлем воєнного стану... Глава кожного суб'єкта Росії сьогодні має довести свою готовність допомогти державі... Кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити і укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців".

Але от уранці 21 вересня Путін оголосив мобілізацію. Того ж дня у столиці Чечні Грозному кілька десятків жінок спробували провести мітинг протесту. Усіх їх було затримано. "Деякі люди пишуть, що треба виходити проти часткової мобілізації... Ті, хто виходитиме, вони вороги народу, цих людей треба затримувати, цих людей треба відправляти на місця, де проводять спеціальну операцію", - прокоментував Кадиров. Він визнав, що на протест вийшли 15-20 жінок, причому у двох із них в Україні воюють єдині сини. Решта, за його словами, вийшли на акцію за гроші. Кадиров закликав відправити їхніх родичів-чоловіків на війну.

Проте буквально за добу його позиція трансформувалася до невпізнання. 22 вересня у вечірньому випуску новин ТРК "Грозний" показали виступ Кадирова, в якому він оголосив, що в республіці не буде мобілізації. Він пояснив, що за час війни в Україні участь у бойових діях взяло 20 тисяч чеченців, тому Чечня вже "перевиконала спущений план на 254%".

Чому він раптом злякався мобілізації? Одна причина - саме в жіночому протесті, який його не на жарт налякав. У своєму виступі Кадиров згадав про антивоєнний мітинг у Грозному і повідомив, що родичів близько 40 жінок, які мітингували (як бачимо, кількість учасниць мітингу, визнана Кадировим, раптом зросла вдвічі) вже мобілізовані і відправлені в Україну. Він також пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, або їхніх чоловіків та всіх дітей відправлятимуть "на передову".

Ближче до опівночі у своєму ТГ-каналі Кадиров поділився своїми потаємними страхами: він не хоче скінчити, як Хусейн та Каддафі. "Сьогодні ми бачимо, як Захід намагається розколоти наше суспільство. Схожий сценарій розіграли в Іраку та Лівії, де були вбиті лідери Саддам Хусейн та Муаммар Каддафі. До цього дня в цих країнах не припиняються внутрішні криваві конфлікти", - заявив він.

Окрім страху перед своїм населенням, є й друга причина, чому Кадиров злякався мобілізації. Одна річ - коли кадирівці воюють саме як етнічні загони (під командуванням того самого Делімханова). І зовсім інша - коли б чеченських чоловіків забирали б у російську армію на загальних підставах, не питаючи місцеву владу. Для Кадирова це означає втрату авторитету і наближення того кінця, якого він сильно боїться.

Жалюгідний тріумф Ксенії Собчак

В одному човні з Кадировим опинилася "ліберальна опозиціонерка" Ксенія Собчак. Для неї критика мобілізації це спосіб наростити свій політичний капітал. Щоправда, вона не лізе під поліцейські палиці та береже себе від попадання в автозаки. Вона публічно бореться не з мобілізацією, а з порушеннями при її проведенні.

Наприклад, вона дуже бурхливо відреагувала на новину про те, що до армії загребли 32-річного кандидата економічних наук, IT-фахівця з московського Ощадбанку Віктора Бугреєва. Чоловік ніколи не був на військовій службі, не закінчував військову кафедру та не має військової спеціальності, натомість має обмеження за станом здоров'я. 21 вересня він отримав повістку з вимогою з'явитися наступного дня до військового комісаріату для звірки документів військового обліку. З'явившись у вказаний час у комісаріат, він отримав повістку на відправлення до військ того ж дня. Собчак одразу обурилася, написавши у своєму ТГ-каналі, що треба починати "бити на всі дзвони через те, що військкомати порушують вказівки міністра оборони". Як відомо, Шойгу заявив, що мобілізації підлягають лише ті, хто вже відслужив.

Незабаром стало відомо, що військкомат переніс рішення про мобілізацію айтішника через резонанс, який виник у соцмережах навколо цього випадку. Собчак одразу оголосила, що це її перемога: "Це дуже добре. Вважатиму, що сьогодні ми зробили добру справу".

Звичайно, це жалюгідний тріумф - захистити одного із сотень тисяч. Але у своєму ТГ-каналі Собчак розповідає і про інші історії з різних регіонів, де мобілізують тих, хто не підпадає під оголошені критерії призову. Так на порожньому місці вона робить із себе лідера дозволеної форми протесту - наголосимо, протесту не проти війни, не проти Путіна і Шойгу, а лише проти надмірної старанності військкоматів.

Проти Шойгу та Путіна

Серед критиків мобілізації виявилися й інші персонажі російської політики з різних таборів. Наприклад, горезвісний Ігор Гіркін (який у 2014-му під псевдо "Ігор Стрєлков" називав себе "міністром оборони ДНР") вважається одним із найшаленіших представників "партії війни". Свою позицію він сформулював у риторичному питанні: "Чи мобілізація дасть якийсь ефект за умови, що всі шкідники і кретини від міноборони залишилися на своїх місцях на чолі з головним - Фанерним?" (Фанерним маршалом він називає Шойгу.)

Ідеологічний соратник Стрєлкова Анатолій Несміян йде ще далі - він пророкує Росії поразку і звинувачує в цьому не Шойгу, а Путіна. "Швидше за все, рішення про мобілізацію плюс референдуми має вкрай просту структуру: йдеться не про наступ, а про зміцнення оборони, яка тримається на останньому подиху. Тут небезпека в тому, що достатньо посипатися ще раз в одному місці, як під Харковом, і тоді розвалюватися почне скрізь. Тому першу хвилю мобілізованих просто і тупо посадять у окопи. Скільки їх там виживе, Путіна не хвилює, тут головне - збити український наступ і розпочати відчайдушну торгівлю усім, що є зараз. Час - критичний ресурс", - пише Несміян. І оцінює, що цього ресурсу у Росії залишилося до середини листопада.

З боку антипутінських ТГ-каналів іде схожа інформація. Наведемо розповідь ТГ-каналу "Генерал СВР", якому вдається вгадувати деякі реальні події. Наприклад, ще 15 вересня він розповів, що напередодні Путін провів нараду у режимі відеоконференції з представниками керівництва військового та силового блоків за участю секретаря ради безпеки Патрушева та повідомив про ухвалене ним рішення оголосити часткову мобілізацію. Зараз цей канал розповідає, що в генштабі ЗС РФ почалися розбрід та хитання. "Понад десять осіб, які представляють генштаб, написали звернення до Путіна, в якому висловили впевненість у відсутності можливості виконати поставлені президентом цілі та завдання спеціальної військової операції... Мобілізація у зверненні названа "фатальною помилкою", яка призведе до величезної кількості жертв, але не допоможе у досягнені цілей. Автори просять Путіна "проявити мудрість" і вирішити проблеми, які спонукали його оголосити про початок СВО, за столом переговорів".

Неважливо, чи це казка. Важливо, що цю історію всотують російські споживачі цього ТГ-каналу і аналогічного каналу на Youtube. Віра росіян у мудрість свого вождя похитнулася - адже їх відправляють на забій. І цей факт чуйно вловили деякі російські політики. Хтось, як Кадиров, бачить у цьому передвістя свого власного кінця, хтось, як Собчак, - нові можливості для себе. А хтось передчуває, що вся Росія прискорено наближається до свого краху. І навіть якщо вони надто поспішають у своїх очікуваннях, їхня впевненість у неминучому провалі всіх задумів Путіна не може не тішити.