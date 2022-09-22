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Україна повернула полонених в обмін на Медведчука, - СБУ
07:59 22.09.2022 |
Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів «Опозиційної платформи - За життя» Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконуючого обов'язки голови СБУ Василя Малюка в ефірі телемарафону.
"Медведчук - це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ", - сказав він.
Малюк додав, що під час роботи по "справах Медведчука" українські правоохоронці знешкодили не одну агентурну мережу, а також затримали багатьох державних зрадників та здобули велику кількість важливої інформації, яку використають у контррозвідувальних заходах.
Тепер же завдяки обміну Україна змогла повернути з російського полону героїв, на яких так чекають вдома.
Він підкреслив, що обмін Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді.
"Це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. Адже у такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого", - сказав Малюк.
Він додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.
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